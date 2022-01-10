Leonardo DiCaprio'nun adı tropikal bitkiye verildi

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Aktör ve çevre aktivisti Leonardo DiCaprio'nun adı Kamerun'da yeni keşfedilen bir tropikal bitki türüne verildi.
Londra'daki Royal Botanic Kew Gardens ile Kamerun Ulusal Herbaryumu’ndaki bilim insanları, Oscar Ödüllü DiCaprio'yu bitkiye ismini vererek onurlandırma kararı aldıklarını belirtti.
Yapılan açıklamada 'uvariopsis dicaprio'nun Kamerun'daki Ebo Ormanı'nda bulunduğu belirtildi. 'Uvariopsis dicaprio', 2022'de RBG Kew'in yeni bitki türleri listesine eklenen ilk bitki olacak.
DiCaprio geçen sene Yabassi Key Bioçeşitlilik Bölgesi'nde bulunan Ebo Ormanı'nda ağaçların kesilmesi için ruhsat vermesine karşı kampanya yürütmüştü.