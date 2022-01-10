T24 LogoT24 Logo
Dünya

Leonardo DiCaprio'nun adı tropikal bitkiye verildi

DiCaprio, son yıllarda çevre aktivisti kimliğiyle öne çıkmıştı

10 Ocak 2022 16:09

T24 Dış Haberler

Aktör ve çevre aktivisti Leonardo DiCaprio'nun adı Kamerun'da yeni keşfedilen bir tropikal bitki türüne verildi. 

Londra'daki Royal Botanic Kew Gardens ile Kamerun Ulusal Herbaryumu’ndaki bilim insanları, Oscar Ödüllü DiCaprio'yu bitkiye ismini vererek onurlandırma kararı aldıklarını belirtti. 

Yapılan açıklamada 'uvariopsis dicaprio'nun Kamerun'daki Ebo Ormanı'nda bulunduğu belirtildi. 'Uvariopsis dicaprio', 2022'de RBG Kew'in yeni bitki türleri listesine eklenen ilk bitki olacak. 

DiCaprio geçen sene Yabassi Key Bioçeşitlilik Bölgesi'nde bulunan Ebo Ormanı'nda ağaçların kesilmesi için ruhsat vermesine karşı kampanya yürütmüştü.

Leonardo DiCapriotropikal bitkiadıverildi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24