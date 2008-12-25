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Kültür-Sanat

Leonardo da Vinci'nin bir şifresi daha çözüldü

Bakire ve Çocuk isimli tabloya kızılötesi ışınlarla yapılan incelemede resmin arkasında üç eskiz belirlendi.

25 Aralık 2008 02:00

Bakire ve Çocuk isimli tabloya kızılötesi ışınlarla yapılan incelemede resmin arkasında üç eskiz belirlendi.

Radikal'in haberine göre; Leonardo da Vinci’nin16’ncı yüzyılda yaptığı ünlü bir tablosunun arkasında bulunan 3 eskiz sanat dünyasında heyecan yarattı.

3 eskiz, Paris’teki Louvre müzesinde bulunan da Leonardo da Vinci’nin başyapıtlarından “Bakire ve Çocuk” isimli tablosunun restorasyonu için yerinden indirilmesiyle ortaya çıktı. Kızılötesi ışıklar altında yapılan incelemede, tablonun arkasında bir at başı, bir kafatası ve elinde lamba olan İsa figürünün resmedildiği görüldü. Müze yetkilileri, ünlü ressamın tablonun arkasını deneme yapmak için kullanmış olabileceği görüşünde.

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