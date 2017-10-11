Leonard Cohen’in son şiirleri yayına hazırlanıyor

Ünlü Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Leonard Cohen’in ölümünden önce yazdığı şiirleri önümüzdeki yıl ekim ayında “The Flame” (Alev) ismiyle yayımlanmaya hazırlanıyor.

Canongate Books yayınevini yayına hazırladığı şiirler için, “Bu şiirler Cohen’in edebi kariyerinin güçlü bir gösterisi olacak. Sanatçının zihin dünyasında yaşattığı ve daha önce benzeri görülmemiş samimi yanını bu şiirlerde göreceksiniz. Cohen’in eşsiz sesi, bütün insanların ruhuna seslenecek” ifadelerini kullandı.

Yayınevi hazırlamakta oldukları kitabın içinde ayrıca Cohen’in şarkıcı Anjani Thomas’ın Blue Alert adlı caz albümü için yazdığı şarkı sözlerine ve kendisinin çizdiği illüstrasyonlara yer verileceğini söyledi.

Ölümünden günler önce bitirmişti

Cohen’in menajeri Robert Kory ise yaptığı açıklamada, “Ölümünden günler önce bitirdiği ve son şiirlerinin toplandığı The Flame onun ruhundaki yangını dışa vuruyor” diye konuştu.

Cohen geçen yıl ekim ayında New Yorker muhabiri David Ramnick’e verdiği demeçte üzerinde çalıştığı son çalışmasının ardından ölmek için hazır olduğunu söylemişti. 82 yaşındaki sanatçı ''Başlamış olduğum şeyleri bitirmeye çalışıyorum. Kendimi manevi olarak ölüme hazırlıyorum. Ölüme hazırım ve umarım o an geldiğinde acı verici olmaz. Benden bu kadar” demişti. Bu demeçten 1 ay sonra ise hayata gözlerini yummuştu.