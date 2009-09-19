Leonard Cohen sahnede bayıldı

Efsane ozan Leonard Cohen, İspanya'da dün verdiği konser sırasında sahnede bayıldı.



Kanadalı şarkıcı, yorumcu ve besteci Leonard Cohen, İspanya'nın doğusunda dün verdiği bir konser sırasında sahnede bayıldı.



El Mundo gazetesindeki haberde, Valence'teki konserde bayılan 75 yaşındaki Cohen'in konseri yarıda bırakmak zorunda kaldığı belirtildi.



Dengesini 22inci kez yitirdiğinde düştü



Görgü tanıkları da dördüncü şarkısını seslendiren sanatçının önce bir gitar almak üzere kalkarken dengesini kaybettiğini ve grup elemanları tarafından düşmesinin engellendiğini aktardı.



Aynı kaynaklar, birkaç dakika sonra Cohen'in yeniden dengesini kaybettiğini ve sonunda yere düştüğünü belirtti.



Seyircilerin bir saat kadar Cohen'in sahneye dönmesini beklediğini, ancak grup elemanlarından Javier Mas'ın Cohen'in sahneye çıkamayacağını söylemesiyle konserin ertelendiği ifade edildi.

