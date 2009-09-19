T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Leonard Cohen sahnede bayıldı

Efsane ozan Leonard Cohen, İspanya'da dün verdiği konser sırasında sahnede bayıldı.

19 Eylül 2009 03:00

Efsane ozan Leonard Cohen, İspanya'da dün verdiği konser sırasında sahnede bayıldı.

Kanadalı şarkıcı, yorumcu ve besteci Leonard Cohen, İspanya'nın doğusunda dün verdiği bir konser sırasında sahnede bayıldı.

El Mundo gazetesindeki haberde, Valence'teki konserde bayılan 75 yaşındaki Cohen'in konseri yarıda bırakmak zorunda kaldığı belirtildi.

Dengesini 22inci kez yitirdiğinde düştü

Görgü tanıkları da dördüncü şarkısını seslendiren sanatçının önce bir gitar almak üzere kalkarken dengesini kaybettiğini ve grup elemanları tarafından düşmesinin engellendiğini aktardı.

Aynı kaynaklar, birkaç dakika sonra Cohen'in yeniden dengesini kaybettiğini ve sonunda yere düştüğünü belirtti.

Seyircilerin bir saat kadar Cohen'in sahneye dönmesini beklediğini, ancak grup elemanlarından Javier Mas'ın Cohen'in sahneye çıkamayacağını söylemesiyle konserin ertelendiği ifade edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24