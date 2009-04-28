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Kültür-Sanat

Leonard Cohen rüzgârı esecek

Leonard Cohen, 2009 Dünya Turnesi kapsamında iki özel konser vermek üzere İstanbul'a gelecek.

28 Nisan 2009 03:00

Kanadalı şair, yazar, söz yazarı ve müzisyen Leonard Cohen, 2009 Dünya Turnesi kapsamında iki özel konser vermek üzere İstanbul'a gelecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) işbirliğiyle gerçekleşecek Leonard Cohen konserleri, 5 ve 6 Ağustosta Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Efsane isim 74 yaşındaki Leonard Cohen 26 Nisanda Kanada'da başladığı 2009 Dünya Turnesi'ne Amerika konserlerinin ardından Avrupa ile devam edecek.

Sanatçı konserlerinde, "Suzanne", "So Long, Marianne", "Bird on a Wire", "First We Take Manhattan" ve "Hallelujah" gibi klasikleşmiş şarkılarına da yer veriyor.

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