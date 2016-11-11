"Leonard Cohen partiyi ne zaman terk edeceğini bilir!"

Sosyal medya tüm dünyada en çok konuşulan konu Leonard Cohen’in ölüm haberi oldu. 7 Kasım’da hayatını kaybeden Cohen, sessiz sedasız bir törenle gömüldü ve vefat haberi 10 Kasım gecesi ailesi tarafından dünya ile paylaşıldı. Haberin yayılması ile birlikte pek çok kişi taziyelerini bildiren paylaşımlar yapmaya başladı.

Kültür Servisi'nde yer alan derleme habere göre, Kanada Başbakanı Justin Trudeau sosyal medya hesabından Kanada kökenli Cohen'le ilgili yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Başka hiçbir sanatçının müziği Leonard Cohen’inki gibi tınlamadı ya da hissettirmedi. Onun çalışmaları kuşaklar arasında yankılandı. Kanada ve dünya onu özleyecek.

Kanada hükümeti aynı zamanda kendi sitesinden Trudeau imzalı bir taziye metni de yayımladı.

Sosyal medyada Cohen hakkında dikkat çeken tweetler şöyle:

The Velvet Undergoruond’un kurucularından ve “Hallelujah”ı tüm dünyanın tanımasına sebep olan Lou Reed yorumunun düzenlemelerine imza atan John Cale, şöyle söyledi: "Leonard’ın göçtüğü haberini öğrendiğim için çok üzgünüm. Dünya bu gece bir hassas ruh daha kaybetti. Bize bıraktığın bir dolu hediye için sana teşekkür ediyoruz.”

Çoğumuz için, Leonard Cohen tüm zamanların en iyi şarkı yazarıdır. Bütünüyle eşsiz ve ne kadar uğraşırsak uğraşalım taklit edilmesi imkansız. O çok fazla insan tarafından derinden özlenecek.-Nick Cave”

“Trump seçildi ve Leonard Cohen öldü. Leonard, partiyi ne zaman terk edeceğini bilirdi.”