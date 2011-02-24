Leonard Cohen dede oldu!

T24- Şarkıcı Leonard Cohen'in damadı, şarkıcı Rufus Wainright, Leonard Cohen’in kızı Lorca Cohen’den bir çocuğu olduğunu açıkladı.

Şarkıcı Rufus Wainright, Leonard Cohen’in kızı Lorca Cohen’den bir çocuğu olduğunu açıkladı. Viva Katherine Wainright adı verilen bebek, Rufus, Lorca ve Rufus’un partneri Jorn Weisbrodt tarafından büyütülecek. Eşcinsel olan Rufus Wainright, geçen yıl The Guardian’a verdiği röportajda partneriyle bir çocuk sahibi olmak istediklerini anlatmıştı. Bir yıl sonra arkadaşı Lorca’dan çocuğu olan Rufus, internet sitesinde bebeklerinin çok sağlıklı olduğunu duyurdu.