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Kültür-Sanat

Leonard Cohen 15 yıl sonra New York'ta

Ünlü şarkıcı Leonard Cohen, 15 yıl arada sonra ilk ABD konserini New York'ta verdi.

20 Şubat 2009 02:00

Ünlü şarkıcı Leonard Cohen, 15 yıl arada sonra ilk ABD konserini New York'ta verdi.

74 yaşındaki Kanadalı şair, söz yazarı, romancı ve şarkıcı Cohen, tüm koltukları dolu Beacon Tiyatrosu'nda sayısız kez ayakta alkışlandı.

Cohen, "New York'ta bu sahneye çıkmayalı uzun zaman oldu. O zaman 60 yaşında, çılgın rüyaları olan bir çocuktum. Ondan beri çok sayıda Prozac aldım" dedi.

Sanatçının 10 yeni şarkısını dinleyen izleyiciler, alkışlar ve haykırışlarla kendisini selamlarken, son 14 yılında yaşlılığını kolaylaştırdığını söylediği bir düzine ilacın daha adının yanı sıra sıkı felsefe ve din incelemelerinden bahseden Cohen, "Ama hayatta kalmamı sağlayan neşeydi" diye konuştu.

Yeni 10 şarkısının yanı sıra en çok bilinen "Suzanne," "So Long, Marianne," "Bird on a Wire," "First We Take Manhattan" ve "Hallelujah" gibi şarkılarını söyleyen Cohen'in sesi daha da derinleşmiş olmasına rağmen, gücünden hiçbir şey kaybetmemişti. New Yorklular, beklediklerine değdiğini gördüler, çünkü mükemmeliyetçi biri olan Cohen'in bir şarkısını yazması normalde bir yıldan fazla sürüyor.

Kırılgan ve gergin şarkıları özellikle yaşanan ekonomik kriz dönemine uygun düşen Cohen, konserinde buna değinmekten de geri kalmadı ve zor zamanların gelmekte olduğunu gördüğünü söyledi.

Bu yıl Kanada, Avrupa ve Avustralya'da konserler veren Cohen'in, "Leonard Cohen: Live in London" CD ve DVD'si 31 Martta piyasaya çıkacak.

Cohen'in New York konseri üç saat sürdü.

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