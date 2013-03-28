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Yaşam

Lensteki parazit korneasını yedi

Bir çeşit kornea iltihabı olan ‘akantamoba’ paraziti su ve toprakta bulunuyor. Gözle görülemeyen parazitler, solunum yoluyla, lens ya da yaralanmalarla vücuda geçiyor

28 Mart 2013 12:51

ABD’li bir genç kız, lensinde oluşan parazitin korneasını yemesi sonucu neredeyse kör oluyordu.

Ashley Hyde, gözünde oluşan enfeksiyon yüzünden sol gözünü kaybediyordu.

Doktorlar, Hyde’ın sol güzündeki şikayeti üzerine yaptıkları araştırmada genç kızın gözünde ‘akantamoba’ enfeksiyonunun oluştuğunu gördüler.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, bir çeşit kornea iltihabı olan ‘akantamoba’ paraziti su ve toprakta bulunuyor. Gözle görülemeyen parazitler, solunum yoluyla, lens ya da yaralanmalarla vücuda geçiyor.

Daily Mail’in haberine göre 18 yaşındaki Hyde, bulanık görmeye başladıktan sonra sık sık göz doktoruna gitmeye başladı. Parazit Hyde’ın korneasını yiyerek gözünde kızarıklıklar ve yanma hissi oluşturdu. Doktorlara göre Hyde’ın tedavisi birkaç ay sürecek.

Doktor Adam Clarin, her gün lenslerden kaynaklanan şikayet aldıklarını, günlük lens kullanmanın en sağlıklı tercih olacağını belirtti.

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