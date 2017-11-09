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Ekonomi

Lenovo Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Emre Hantaloğlu oldu

İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Lenovo Türkiye’nin yeni Genel Müdürü, bilişim sektörünün satış ve kanal yönetiminde tecrübeli ismi Emre Hantaloğlu oldu

09 Kasım 2017 18:13

İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Lenovo Türkiye’nin yeni Genel Müdürü, bilişim sektörünün satış ve kanal yönetiminde tecrübeli ismi Emre Hantaloğlu oldu.
Sektörde 17 yılı aşkın deneyime sahip olan Hantaloğlu, Ekim 2016’dan bu yana ise Lenovo Türkiye Kanal Satış Müdürü olarak kariyerini sürdürüyordu.
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Emre Hantaloğlu, lisans eğitiminin ardından, ABD’de bulunan Maine Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansı yaptı. Emre Hantaloğlu, iş hayatına Empa Elektronik ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.’de Ürün Müdürü olarak başladı. 2001 yılında Compaq firmasına transfer olan Emre Hantaloğlu, 2002 yılındaki Compaq-HP birleşmesine kadar firmada Tüketici Ürünleri Satış Müdürü olarak görev yaptı. Hantaloğlu, 2002-2008 yılları arasında HP Türkiye’deki kariyerine sırasıyla Kurumsal Müşteriler Satış Temsilciliği ve Doğrudan Satış Takım Liderliği görevleriyle devam etti.
Mayıs 2008’de Kurumsal Müşteriler Satış Yöneticiliği’ne getirilen Emre Hantaloğlu, Temmuz 2011’de HP Türkiye Kişisel Sistemler ve Baskı Grubu Kanal Satış Yöneticisi oldu. Mart 2014’te Türk Telekom’a Kanal Satış Direktörü olarak transfer olan Hantaloğlu, Ocak 2016’da Samsung Türkiye’ye Baskı Çözümleri Satış ve Pazarlama Grup Yöneticisi olarak geçti.

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