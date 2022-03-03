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Dünya

Leningrad Kuşatması'ndan sağ kurtulan 77 yaşındaki sanatçı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını protesto ettiği için gözaltına alındı

03 Mart 2022 14:31

T24 Dış Haberler

Nazi Almanyası'nın 1941 ile 1944 arasında 872 gün süren Leningrad Kuşatması'ndan sağ kurtulan 77 yaşındaki Yelena Osipova, Rusya'nın Ukrayna'nın işgaline karşı protestolara katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

77 yaşındaki sanatçı ve aktivist Osipova'nın elinde savaş karşıtı posterlerle sokaklarda çekilmiş fotoğrafları viral olmuştu. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir grup polisin Osipova'yı tutup yürütmeye başladığı görülüyor. 

Rusya'da bir haftada Ukrayna'ya saldırılmasını protesto eden yaklaşık 8 bin kişi gözaltına alındı.

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