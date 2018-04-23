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Lenfoma tedavisi gören liseli Gürkan öldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, lise son sınıf öğrencisi Gürkan Bayır (18), bir süredir tedavi gördüğü lenfoma (lenf kanseri) nedeniyle yaşamını yitirdi

23 Nisan 2018 16:50

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, lise son sınıf öğrencisi Gürkan Bayır (18), bir süredir tedavi gördüğü lenfoma (lenf kanseri) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi\'nin 12\'nci sınıf öğrencisi Gürkan Bayır\'a, yaklaşık 1 yıl önce lenfoma teşhisi konuldu. Liseli Bayır, İzmir\'deki özel hastanede tedavi görürken, uzaktan eğitim programına alınarak, evde eğitimini sürdürdü. Bayır, 1 senedir tedavi gördüğü lenfoma nedeniyle bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Gürkan Bayır\'ın cenazesi, bugün Çamdibi Debre Camii\'nde, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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