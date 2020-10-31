Geçen haftalarda lenf kanseri olduğunu açıklayan Jeff Bridges, hastaneden fotoğraf paylaştı

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Geçen haftalarda lenf kanseri olduğunu açıklayan Oscar Ödüllü aktör Jeff Bridges, teşhisi açıklamasından bu yana kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Aktör, perşembe günü tedavi gördüğü hastaneden bir fotoğraf paylaştı.

The Big Lebowski'nin 'Dude'u Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu dönemde bana ulaşan herkese teşekkür ediyorum. Bütün bu iyi dilek ve sevgileriniz bana iyi hissettiriyor" yazdı. Bridges, hastalığıyla ilgili gelişmeleri kendi sitesinden duyuracağını ifade etti.

Bridges, "Bana çok gazla sevgi gönderdiğiniz hissediyorum dostlar. Minnettarım. Bu sevgi bulaşıcı, iyi niyetli bir virüs gibi" yazdı.