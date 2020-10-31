T24 LogoT24 Logo
Dünya

Geçen haftalarda lenf kanseri olduğunu açıklayan Jeff Bridges, hastaneden fotoğraf paylaştı

31 Ekim 2020 08:47

T24 Dış Haberler

Geçen haftalarda lenf kanseri olduğunu açıklayan Oscar Ödüllü aktör Jeff Bridges, teşhisi açıklamasından bu yana kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Aktör, perşembe günü tedavi gördüğü hastaneden bir fotoğraf paylaştı.

The Big Lebowski'nin 'Dude'u Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu dönemde bana ulaşan herkese teşekkür ediyorum. Bütün bu iyi dilek ve sevgileriniz bana iyi hissettiriyor" yazdı. Bridges, hastalığıyla ilgili gelişmeleri kendi sitesinden duyuracağını ifade etti.

Bridges, "Bana çok gazla sevgi gönderdiğiniz hissediyorum dostlar. Minnettarım. Bu sevgi bulaşıcı, iyi niyetli bir virüs gibi" yazdı.

ETİKETLER

Jeff bridgeslenf kanserilenfomafotoğraf
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24