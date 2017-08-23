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Spor

Lenf kanseri nedeniyle hayatını kaybeden 'Can Çağnay' unutulmuyor

İZMİR, (DHA)- LENF kanseri nedeniyle geçen ay henüz 25 yaşında hayatını kaybeden İzmir Büyükşehir Belediyesporlu hentbolcu Can Çağnay anısına kulübü de özel bir turnuva düzenleyecek

23 Ağustos 2017 14:37

İZMİR, (DHA)- LENF kanseri nedeniyle geçen ay henüz 25 yaşında hayatını kaybeden İzmir Büyükşehir Belediyesporlu hentbolcu Can Çağnay anısına kulübü de özel bir turnuva düzenleyecek.
Çağnay\'ın eski kulübü Göztepe\'nin ev sahipliğinde geçtiğimiz haftasonu yapılan Can Cağnay İzmir Cup\'ın ardından İzmir Büyükşehir Belediyespor da Fuar Turnuvası\'nda kalecisini anacak. Çağnay anısına organize edilecek turnuvada, Kadınlar Hentbol Süper Ligi\'nden İzmir Büyükşehir Belediyespor, Mudanya Belediyesi Dinçspor, Polatlı Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi mücadele edecek. 27-29 Ağustos tarihlerinde Kültürpark Celal Atik Spor Salonu\'nda oynanacak karşılaşmalar ücretsiz olarak izlenebilecek. Turnuvada ilk gün pazar saat 14.30\'da Polatlı Belediyesi-Mudanya Belediyesi Dinçspor, 16.30\'da ise İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyesi karşılaşacak.

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