Lena Dunham, Koronavirüs atlattığını söyledi: Negatif sonuca rağmen semptomlarım devam etti

Oyuncu ve yazar Lena Dunham, Mart ayının ortasında yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığını ve iyileştiğini açıkladı. Ayrıca bir kronik hastalığı bulunan Dunham, 3 hafta tedaviden sonra test sonuçlarının negatif çıkmasına rağmen bazı semptomların etkisini hâlâ sürdürdüğünü belirtti.

Instagram'da Covid-19 hastalığına yakalanıp iyileştiğini duyuran Girls dizisinin yazarı ve oyuncusu Dunham kalıtsal bağ doku bozukluğu olan Ehler-Danlos sendromu olduğunu anlattı. Kronik hastalığı ve Covid-19'un semptomlarını başta karıştırdığını söyleyen Dunham, "Birden vücudum isyan etti. Ayağımdaki sinirler yanmaya ve kaslarım artık işlevlerini yerine getirememeye başladı. Ellerim uyuşuyordu ve yüksek seslere dayanamıyordum. Uyuyamıyordum ama uyuyunca da uyanamıyordum. Tat ve koku hislerimi kaybettim. Su içtikten sonra bile nefes sorunu yaşadım. Vücudumun çeşitli yerlerinde kızarıklıklar oluştu" diyerek Koronavirüs'e yakalanınca yaşadıklarını aktardı.

Dunham, hastalığın 21 gün sürdüğünü söyledi. Kendisini düzenli olarak takip eden doktoru sayesinde hastaneye yatmadığını söyleyen Dunham izolasyonun sonunda testinin negatif çıktığını ancak semptomların geri döndüğünü söyledi. Dunham, "Ellerim ve ayaklarım şişmişti, geçmeyen migren ve yorgunluğum her hareketimi engelliyordu" dedi.

Dunham, Covid-19 atlattığını aylar sonra açıklama nedeninin farkındalık yaratmak ve insanları önlem almaya davet etmek olduğunu belirtti.