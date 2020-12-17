Lemos ve Tisserand bekleneni veremedi, Fenerbahçe'de stoper operasyonu

Lemos ve Tisserand'ın performansıyla hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, stoper mevkisine takviye yapma kararı aldı.

Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen ilk isim olan Juan Jesus, stoper özelliklerinin yanı sıra solak olmasıyla da ön plana çıkıyor. Brezilyalı futbolcu geriden oyun kurma konusunda da son derece başarılı. Teknik direktör Erol Bulut'un bu özellikleri nedeniyle Jesus'u çok istediği öğrenildi.

Gittiği kulüplerde istikrarlı olarak forma giyen (3.5 sene İnter'de oynadı, 3.5 yıldır Roma'da) Brezilyalı yıldızın bu nedenle uzun süreli bir sözleşme istediği kaydedildi.

İkinci aday Maksimovic

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isimse Nikola Maksimovic. Napoli’de istediği kadar forma şansı bulamayan Sırp savunmacının sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Önümüzdeki günlerde oyuncunun menaceri Fali Ramadani ile ilk görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor. Maksimovic da Napoli’den ayrılmaya sıcak bakıyor.

Son aday Todibo

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bu sezon forma şansı bulamayan Jean-Clair Dimitri Roger Todibo'yu gündemine aldı.

Barcelona, Fransız yıldızı 2 sezonluğuna Benfica’ya kiralamıştı. Ancak Portekiz basınında çıkan haberlere göre başından beri bu transfere karşı olan teknik direktör Juan Jesus, Todibo’nun üstünü çizdi.

Benfica, Santos’tan Verissimo’nun işini bitirdi. Bu nedenle 20 yaşındaki savunmacı ocak ayında Barcelona’ya geri dönecek. Fenerbahçe, Todibo’yu 1.5 sezonluğuna kiralayabilir.