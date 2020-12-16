Lemos, Gustavo ile tartıştığı iddialarına fotoğrafla yanıt verdi

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile tartıştığı söylenen Mauricio Lemos, sosyal medya hesabından Brezilyalı futbolcuyla çekildiği bir fotoğraf paylaştı.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos, takım arkadaşı Luiz Gustavo ile kavga ettiği yönündeki iddialara kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

24 yaşındaki Uruguaylı savunmacı, Brezilyalı orta saha oyuncusuyla idmanda çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı ve ülkelerinin bayraklarını koyarak dostluk mesajı verdi.

Ne olmuştu?

Fenerbahçe'nin eski takım iletişim sorumlusu Fatih Demirkol, 4-3'lük Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında Luiz Gustavo ve sarı-lacivertli takımdaki diğer futbolcular arasında tartışma yaşandığını iddia etmişti.