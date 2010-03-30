Lemis’ ve ‘Muhammed’

T24 - Arap MBC kanalı, iki ünlü oyuncuyu reklam filmi için bir araya getirdi.





Tuba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ, Arap ülkelerinde gösterilen dizileri sayesinde çok popüler oyuncular oldular.



Arap MBC kanalı ikiliyi bir araya getirerek reklam filmi çekti.



Bir parfümün reklamının yapıldığı ve Arap ülkelerinde yoğun ilgi gören filmde, Tuba’nın ismi ‘Lemis’, Kıvanç’ın ismi ise ‘Muhammed’ oldu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Türkiye’nin Arap dünyasındaki tanıtım yüzü’ olan Tuba, çekim öncesinde MBC’ye röportaj verdi.