Lemina'nın evine giren hırsızlar eşini bağlayıp, 300 bin euro çaldılar!

2020-21 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gabonlu orta saha Mario Lemina'nın Milli Takım'da bulunduğu sırada Fransa'daki evine silahlı 3 hırsız girdi. Lemina'nın eşini bağlayan soyguncular, evden 300 bin euro para çaldı.

Bu sezon 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Nice'e transfer olan Lemina, ilk senesine kâbus gibi başladı. Milli Takım kampında olan futbolcunun evine 3 silahlı soyguncu girdi. Eve giren hırsızlar, Lemina'nın eşi Neguesha ve ailesini bağlayarak rehin aldı.

Neguesha yaptığı paylaşımda, "Her şeyi çalıp ailemi bana bıraktığın için teşekkürler. Haksız kazanç kimseye fayda sağlamaz, Tanrı en büyük yargıçtır" ifadelerini kullandı.