Lemina gitti, Seri olmadı; hedef Stefan Johansen

Mario Lemina'nın Fulham'a gitmesinin ardından alternatif arayışlarına devam eden Galatasaray'ın, aynı takımda oynayan Stefan Johansen'i kiralamak için devrede olduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılılar Norveçli futbolcu için 1 yıllık kiralama teklifi yaptı.

Sky Sports'un haberine göre; Galatasaray, Jean Michael Seri'yi de bırakmayan İngiliz ekibine sözleşmesi 2022'de bitecek 29 yaşındaki Stefan Johansen için 1 yıllık kiralama teklifini resmen iletti.

İngiliz ekibinin, Norveçli oyuncu için küçük bir de kiralama bedeli öneren Galatasaray'a kısa sürede geri döneceğini ilettiği belirtildi. Fulham'ın Johansen ile birlikte Kevin McDonald'ı takımdan göndermeyi planladığı ve en iyi teklif veren takımlarla anlaşacağı da vurgulandı.

Celtic ve Fulham kariyeri

Kariyerine Bodo Glimt'te başlayan Johansen, 2011'de Stromsgodset'e gitti. Burada 3 başarılı yılın ardından İskoç devi Celtic'e 2.5 milyon Euro'ya transfer oldu.

İlk yurt dışı deneyimi olumlu geçen Johansen, İngiltere'de Fulham'ın yolunu tuttu. Ocak 2019'da West Bromwich'e 6 aylığına kiralanıp geri dönen Johansen geçen sezon Fulham'da 36 maça çıktı ve 5 asist yaparken, 4 de sarı kart gördü.