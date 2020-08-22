Lemina'da aradığını bulamayan Galatasaray rotayı Elneny'ye çevirdi

İngiliz ekibi Southampton'un Mario Lemina transferinde kiralama formülüne yanaşmaması üzerine bu transferi askıya alan Galatasaray, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny'yi gündemine aldı.

Orta saha bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray'a Mario Lemina için kötü haber geldi. Gabonlu futbolcuyu 1 yıl daha kiralamak isteyen Sarı kırmızılı kulübe Southampton'un cevabı "Kiralama yok, 9 milyon Euro verip alabilirsiniz" oldu.

Bu gelişmenin ardından başka alternatiflere yönelen Galatasaray gündemine Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mohamed Elneny aldı. Mısırlı futbolcunun hem Türkiye'yi tanıması hem de uygun maliyetle kadroya katılabilecek olması sarı kırmızılıları bu transfere yöneltti.

Bonservisi İngiliz devi Arsenal'de bulunan ve geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Elneny, siyah beyazlı formayla çıktığı 36 maçta 1 gol atabildi.