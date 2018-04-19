LeMan'ın kapağı: Ataması yapılmadığı için yaşamına son veren Merve Öğretmen, Berkin, Ceylan ve Uğur'la buluştu...

Ataması yapılmadığı için önceki gün Aydın’da hayatına son veren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Merve Çavdar, Leman dergisinin bu haftaki kapağında yer aldı. Çavdar, ders anlatırken çocuk yaşta hayatını kaybeden Uğur Kaymaz, Ceylan Önkol ve Berkin Elvan da onun öğrencisi olarak yer aldı.

Uğur Kaymaz, 2004 yılında babasıyla evinin önünde polisler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. 12 yaşındaki Kaymaz’ın vücudundan 13 kurşun çıkmıştı.

Ceylan Önkol 12 yaşında 2009 yılında üstüne düşen havan topu sonucu hayatını kaybetmişti.

Berkin Elvan 14 yaşında Gezi Direnişi sırasında başına gelen biber gazı sonucu uzun süre komada kalmasının ardından yaşamını yitirmişti.