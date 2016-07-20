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15 Temmuz Darbe Girişimi

Leman'ın 'darbe özel sayısı'nın yayımı durduruldu

Leman: Şimdiye kadar yaptığımız FETÖ kapaklarının bedeli olsa gerek

20 Temmuz 2016 12:32

Mizah dergisi Leman'ın 'darbe özel sayısı'nın dağıtımı polis tarafından engellendi.

Twitter adresinden olayı duyuran Leman Dergisi, "Okurlarımıza ve basına duyuru: #Leman dergisinin dağıtımı matbaada polis bildirimiyle engellenmiştir.Dergide yer alan #Fetö karikatürlerininve şimdiye kadar yaptığımız #Fetö kapaklarının bedeli olsa gerek" diye yazdı.

Leman, Twitter adresinden ayrıca Fethullah Gülen ile ilgili kapakların fotoğrafını paylaşarak "Dünkü Fetö kuyrukçusu riyakarlar alın size yarınki sayıda hediyemiz olsun #Leman" ifadesini kullandı.

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Leman dergisiyayımı durdurulduTwitterFETÖ kapakları

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