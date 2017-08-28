Leman'dan Kılıçdaroğlu'na karikatür hediyesi

Leman dergisi çizerlerinden Bahadır Baruter, derginin bu haftaki kapağının orijinal çizimini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hediye etti.

Bahadır Baruter, sosya medya hesabından yayımlandığı mesajda, “Ve finalde, yıllar önce siyasete atıldığı dönemde sinemalara Robin Hood filmi gelmişti. Bu konulu LeMan kapağı çizim orijinalini hediye ediş” ifadelerini kullandı.

CHP’nin Adalet Yürüyüşü’nün ardından Çanakkale’nin Kocadere mevkinde gerçekleştirdiği Adalet Kurultayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasıyla başlamıştı. Konuşmasına Nazım Hikmet’in “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu davet bizim” dizeleriyle başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Böyle nasıl yaşayacağız. Adalet Kurultayımızın ana teması bu. Biz farklılıklarımızla bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi nasıl yaşayacağız? Bunun temeli adalettir” demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Memur istedi vermedin, FETÖ ne istediyse apar topar verdin. Sen vatansever değilsin kardeşim. Bunu yapana vatansever denmez. Son 15 yılda hırsızlık, yolsuzluk yapanlar bu ülkede muteber kişi olmaya başladılar. Devleti yönetmek için cin gibi olmak lazım, cebi doldurmak lazım. Bu algıyı yerleştirmeye başladılar" demişti.