Leman Sam'ın kızı Şelale Sam: Üslubu yanlış, annemle görüşmüyorum

Sanatçı Leman Sam’ın "Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır, IŞİD beni şaşırtmıyor" şeklindeki tweetine büyük kızı Şelale Şevval Sam tepki gösterdi. “Kullandığı üslup nedeniyle annesiyle uzun süredir görüşmediğini” belirten Şelale Sam, "Ben bir anneyim, onun söylediği sözler yüzünden benim çocuğumun başına bir şey gelmesinden endişe ediyorum, böylesine gergin bir ortamda bazı şeyleri söylerken sözlerinizi filtreden geçirmelisiniz" dedi.

Şelale Sam, geçtiğimiz günlerde annesine "Annem, kurban ibadeti hakkında değil, kestiği koyun başını kızının eline verip fotoğraf çektiren vatandaşın fotoğrafını gördükten sonra bunları yazdı" sözleriyle destek olan Şevval Sam’ın aksine “Annemin kullandığı bu üslup, benim hayata bakış biçimime, hayatı yaşayış biçimime uygun bir üslup değil, çok sert ve kesin” ifadelerini kullandı.

İnternethaber'den Nesrin Yılmaz' a konuşan Şelale Şevval Sam’ın açıklamaları şöyle:



-Anneniz kurban bayramında bir tweet attı ve çok tepki topladı, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?



Ben daha çok üslup üzerinde durmak taraftarıyım. Annemin kullandığı bu üslup, benim hayata bakış biçimime, hayatı yaşayış biçimime uygun bir üslup değil, çok sert ve kesin bir üslup. Bir kere üslubunu onaylamıyorum. Suskun kaldığımız zaman insanlar onun kızı olmanız sebebiyle sizin de onunla aynı fikirde olduğunuzu düşünebilirler.

Ülkemizin içinden geçtiği şu kritik dönemde bu şekilde sert bir çıkışın kendisine de bir faydası olmadığını düşünüyorum, hiç kimsede de bir şey uyandıracağını düşünmüyorum. Hepimizin kendine göre fikirleri olabilir, hayata yaklaşım biçimi olabilir, bunu öfkeye sebep vermeden, daha sakin kalarak, daha anlayışlı bir şekilde anlatarak yol almayı seçiyorum. Ama ben suskun kaldığımda sanki ben de bu şekilde düşünüyormuşum gibi algılanıyor, ben bu çıkışını doğru bulmuyorum.

Şunu söylemek isterim ki, annem benim için son derece değerli bir insan, çok saygın bir sanatçı. Hayvanlara karşı da son derece duyarlıdır, hayvanların acı çekmesine kayıtsız kalınması belki onu çok üzmüş olabilir, bazı insanlarda üzüntü öfkeye dönüşebilir ama şöyle krtik bir zamanda yaptığı bu açıklama çok tehlikeli bir çıkıştır. Ben onaylamıyorum.

-Annenizle görüşmediğiniz doğru mu? Neden görüşmüyorsunuz?

Biz annemle bir süredir görüşmüyoruz. Üslup sebebi, hayata yaklaşım biçimi, hayatı yorumlayış biçimi sebebiyle farklı mecralardayız. Bu sakın annemi reddediyorum gibi algılanmasın. O çok saygın bir sanatçıdır ve Şevval ve bana müzik konusunda örnek olmuş bir insandır, çok değerlidir. Bizi büyük bir özveriyle büyütmüştür. Ancak, ona çok saygı duymakla birlikte, hayata onun gibi yaklaşmadığım için yollarımız ayrıldı.

Kesinlikle çıkış noktası dinsel değil, bana bu konuda hiçbir baskısı olmadı. Ben, tasavvufa ilgi duyan, hayatı mana yönünden yorumlamayı seven biriyimdir. Genel olarak kullandığı bu üslup bütün hayatına yansıdığı için yollarımız ayrıldı. Çok değerli bir insan olmasına rağmen ortak bir noktada buluşamadık.

Çok hassas, çok verici bir insandır ama bu vericiliğinin karşısında insanlardan olumsuz tepki gördüğünde çok sertleşebilir. Hayata yaklaşım biçimimiz farklı, ben hayata biraz daha sevgi ve hoşgörüyle, tatlılıkla yaklaşmayı tercih ediyorum, o ise biraz daha sert yaklaşıyor.



Ben bir anneyim, benim 13 yaşında bir oğlum var. Bizim ülkemiz böyle zamanlardan geçerken, herkeste bir gerginlik, tedirginlik, kutuplaşma varken böyle bir açıklama yapması bir anne olarak beni de çok tedirgin ediyor. Benim oğlum onun torunu, kimseye "biz ondan farklı düşünüyoruz" diye anlatamayız. Ya benim oğluma, onun söyledikleri yüzünden bir şey gelse, ne olacak o zaman. Ya birileri Leman Sam'dan intikam almak için benim oğluma bir kötülük yapsa! Bu beni dehşete düşürüyor. Onun tüm bunları düşünerek konuşması gerekiyor. Şevval'i de beni de düşünerek konuşması gerekiyor. Hadi Şevval'in oğlu İngiltere'de, ama benim oğlum burada, ben bu endişeyi bir anne olarak taşıyorum, ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum.



-Torunuyla görüşüyor mu?

Hayır, görüşmüyor.

-Siz kız kardeşiniz Şevval Sam'la görüşüyor musunuz?



Evet. Ben onun kızıyım ama onun kızı olmam onunla aynı şeyleri düşüneceğim anlamına gelmez. Şevval onunla aynı yolda yürümeyi tercih ediyor olabilir ama ben farklı bir yolda yürüyorum.



Şevval'le aramız iyi, onunla görüşüyoruz. O bana çok destek oldu, zaman zaman ondan fikir alırım. Şevval de çok yumuşak bir insandır. O, bundan rahatsızlık duymuyor ama ben oğlum için bir anne olarak çok endişeleniyorum. Böyle bir üslupla çıkarsanız merminin nereden geleceği belli olmaz Allah korusun. Bu tür konuları konuşurken filtreden bir geçirmek lazım.



-Siz hiç bu konuda kendisiyle konuşmayı denediniz mi?



Ona öyle bir şey söyleyemezsiniz. O Leman Sam'dır, her şeyi en güzel şekilde ve en doğru şekilde yaptığını düşünüyor!



-Bu yaşınıza kadar evinizde hiç kurban kesildi mi?



Hayır, kesilmedi.