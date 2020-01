'LeMan Kültür' Avrupa'ya açılıyor

18 yıl önce LeMan Dergisi’nin alt katında kurulan ve bugün artık günlük 25 bin müşterisiyle Türkiye’nin en büyük Cafe Bar Restaurant gruplarından biri kabul edilen LeMan Kültür 10 şehirdeki 12 şubesinin ardından Avrupa’ya açılıyor.

2008 yılında Franchaise sistemine geçiş yapan ve yılsonuna kadar açılacak olan 8 yeni şubesiyle sayıları 20’ye çıkacak olan LeMan Kültür’lerin öncelikli hedefi 2013 ortasına kadar 50 şubeye ulaşmak.

LeMan Dergisi'nde yer alan karikatürlerle dekore edilen, şubelerinin büyüklüğü ortalama 800 ila 2500 m2 arasında değişen ve gittiği her şehre kendi farklı konseptinin enerjisini ve dinamizmini götüren LeMan Kültür’ün İngiltere, Almanya ve Moskova’da da şube açmak için mekan arayışlarına başladığını söyleyen LeMan Kültür Ceo’su Kemal Şentürk, Yalova’dan İzmir’e, Edirne’den Samsun’a kadar günün her saati %95 dolulukla çalışan LeMan Kültür’ün eğlenceli konseptiyle turistlerin de yoğun olarak ilgisini çektiğini ve %100 bir Türk markası olarak hedeflerinin bu ülkenin yemek kültürünü ve sanatını dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.



Timsah bayıldı, Öküz beğendiye karşı



Menüsünde 'Bezgin Bekir', 'Şansımı denemek istiyorum', 'Karışık ekonomik kriz tostu', 'Sen de mi Brütüs Salatası', 'Timsahın gözyaşları', 'Yahşi Batı Texas Biftek', 'Dağ bayır baharatlı antrikot' ve 'Timsah bayıldı' adlı yemekleriyle dikkat çeken LeMan Kültür Dostlarının tüm şubelerde aynı lezzet kalitesine yine aynı ekonomik ücretlerle ulaşabildiklerini belirten Kemal Şentürk menülerinde bulunan 135 çeşit yemek ve 185 farklı içecekle 7’den 70’e her yaştan insana ve damak tadına uygun hizmet verebildiklerini söyledi.



Sadece lezzetin değil sanatın da merkeziyiz!



LeMan Kültürlerin neredeyse her metrekaresinde yer alan eğlenceli karikatürlerin yanı sıra düzenledikleri imza günleri, söyleşiler, stand-uplar, workshop ve konserlerle insanların sadece midelerine değil ruhlarına da doygunluk kattıklarını belirten Kemal Şentürk aynı zamanda düzenleyecekleri çeşitli karikatür ve gençlik festivalleriyle de bulundukları her şehrin sosyo-kültel yapısına zenginlik kattıklarını ve Güvenli, Huzurlu, Eğlenceli, Sanatsever, Çevreci, Modern ve Yenilikçi anlayışları nedeniyle bulundukları her şehrin adeta gözbebeklerinden biri haline geldiklerini söyledi.



İstanbul’da doğdu, Anadolu’da büyüdü



1994’de LeMan Dergisinin alt katında açılan ve halen o günkü dekorasyonunu koruyan Beyoğlu’ndaki nostaljik şubelerinin İstanbul’un sosyol-kültürel tarihine olan katkıları nedeniyle ilk açıldığı halini bir müze edasıyla koruma devam edeceğini belirten Kemal Şentürk bunla beraber LeMan Kültürlerin yılbaşından İstanbul’a da hızlı bir geri dönüş yaparak Bağdat Caddesi, Nispetiye, Bebek ve yeni Beyoğlu şubesi başta olmak üzere 10 ayrı şubeyle hizmet vereceğini söyledi.



TARİHTE LEMAN KÜLTÜR;

30 Eylül 1994 te kapılarını okurlara açan LeMan Kültür, gün yüzüne çıkamayan, gösterim şansı olmayan, yerli yabancı belgeseller, filmler, gösteriler, sergiler ile bir alternatif kültür zemini oluşturmaya çalışmıştır…

Her dönem sanatçıların uğrak ve buluşma yeri olan LeMan Kültür Türkiye tarihinin en büyük katılımlı ses getiren sivil toplum eyleminin başlatıldığı yer olmuş "Sürekli Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık" eylemi için start burada derginin onur konuğu şair Can Yücel tarafından verilmiş, elektrik şalteri ilk olarak LeMan Kültür’ de indirilmiştir…

Ve yine LeMan Kültür Can Yücel’i yaşarken anmak için Açık Hava Sahnesi’ nde gerçekleşen muhteşem bir anma gecesi düzenlemiştir... 1995’ lerde Tuncel Kurtiz ile tanışıp yollarımızın kesişmesi ile 2 metre karelik bir platform ile sahneye de kavuşan LeMan Kültür, Tuncel Kurtiz’ in Şeyh Bedrettin, Cahit Irgat okumaları, Mehmet Esen’in meddah, Stand-up gösterileri, ve ardından LeMan çizeri Cem Yılmaz’ın izleyici olduğu bir gösteride kendisini sahnede bulması ile mizah dünyamıza fenomen bir yıldız için zemin oluşturmuştur…

LeMan Kültür bu sahnesinde yine Ata Demirer’in yükselişine katkıda bulunmuştur…

LeMan Kültürler şimdilerde franchising modeliyle, derginin okurları ve severlerinin girişimleriyle çoğalmaktadır…

LeMan Kültürler, bulundukları bölgede sadece mekan olarak değil bir sosyal marka modeli olarak yeni bir açılım yaratmaktadır… LeMan Kültürler ayrıca elektrik tüketiminde de pozitif elektriğe destek çıkarak elektriğini, rüzgar ve güneşten almayı tercih ederek atmosfere karbon salmamayı hedeflemektedir.

LeMan Kültürler bugün bünyesinde düzenlenen konserler, söyleşiler, imza günü, vs etkinliklerle bulundukları ilin sosyo kültürel yaşamına da büyük katkılar vermektedir.