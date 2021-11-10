Leman, Gökçer Tahincioğlu’nun ses getiren Mehmet Eymür röportajını kapağına taşıdı

Karikatür dergisi Leman, bu hafta kapağına T24 muhabiri Gökçer Tahincioğlu'nun gündeme oturan eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür'le gerçekleştirdiği röportajı taşıdı.

Gazeteci Tahincioğlu’nun sorularını yanıtlayan eski MİT yöneticisi Eymür, Susurluk'tan Ergenekon'a, faili meçhul cinayetlerden silah kaçakçılığı operasyonlarına kadar uzanan, Türkiye siyasi tarihine damga vuran olaylar ve skandallar hakkında açıklamalarda bulundu. İlk kez MİT'te yapılan işkencelerden, 1980'lerde çok tartışılan Babalar Operasyonu'nun kendi talebiyle değil Genelkurmay'ın talimatıyla yapıldığından bahseden Eymür’ün açıklamaları gündeme oturdu, günlerce konuşuldu.

Haftalık olarak yayınlanan karikatür dergisi Leman bu haftaki kapağında Mehmet Eymür ile Gökçer Tahincioğlu’na yer verdi.

İşte Leman'ın bu haftaki kapağı: