Leman'dan kurye işçileri kapağı: Bana bi LeMan bi Dayanışma

Mizah Dergisi Leman, bu haftaki kapağına kurye işçilerinin eylemlerini taşıdı.

Dergi, motosikletli kuryelere "Bana bi LeMan bi Dayanışma" ifadeleriyle destek verdi.

Son olarak, Trendyol ve Hepsiburada emekçilerinin başarıya ulaşan çağrılarının ardından, Yemeksepeti’nde çalışan kurye ve depo işçileri de hakları için meydanlarda olmaya devam ediyor.

"Bu hafta 'Bana bi LeMan' bi Dayanışma" ifadeleriyle paylaşılan derginin kapak çizeri ise Tuncay Akgün.

“Kurye emekçilerinin öncülüğünü yaptığı grev dalgası diğer işkollarına da yayılıyor” ifadelerinin yer aldığı kapak şu şekilde: