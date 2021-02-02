Leman'dan Boğaziçi kapağı: Bundan sonrası bizde

Mizah Dergisi Leman, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini #Bundansonrasıbizde ifadeleriyle destek verdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektörlüğe atanan eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı protestolar dün de devam etti. Gün içinde çok sayıda öğrenci gözaltına alınırken polis kampüse girerek öğrencilere müdahale etti. Gözaltına alınan öğrenciler otobüslerle kampüsten çıkartılarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek ise çığ gibi büyüdü. Mizah Dergisi Leman, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini, #Bundansonrasıbizde diyerek kapağına taşıdı.

İşte Leman'ın yayınlanacak kapağı:

TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi, rektör Bulu'yu protesto eden onlarca öğrenci gözaltına alındı!