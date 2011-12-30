-LeMan çizerlerinden Türk Kızılayı'na destek İSTANBUL (A.A) - 29.12.2011 - LeMan çizerleri, Türk Kızılayı'nın Van'da yürüttüğü yardım çalışmalarına destek amacıyla derginin yeni yıl sayısını, Taksim Meydanı'nda kurulan Kızılay çadırında hazırladı. Metro durağının çıkışına kurulan Türk Kızılayı çadırına, üzerinde ''Haydi Çadıra, Van için yardım topluyoruz'' yazılı karikatürün yer aldığı pankart asıldı. LeMan çizerleri Güneri İçoğlu, Emirhan Perker, Erhan Candan ve Felat Delibalta, bir yandan yeni yıl sayısının çizimlerini gerçekleştirirken, diğer yandan çadıra gelip derginin ''LeVan'' ismiyle çıkarılan sayısından alarak Van'a destek olan vatandaşlara imza dağıttı. Çadırdaki etkinliğe destek veren Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, LeMan dergisi yönetici ve çizerlerinin Van için bir yardım etkinliği yapmak istediklerini ve bunun için de kendilerini partner seçtiklerini söyledi. Taksim Meydanı'na kurulan çadırın, yılbaşı etkinlikleri nedeniyle 31 Aralık'ta kaldırılacağını ifade eden Akar, ''Çadırımız 2 Ocak'ta tekrar kurulacak ve etkinlik LeMan çizerlerinin katılımıyla 10 Ocak'a kadar devam edecek'' dedi. Akar, LeMan çizerleriyle gerçekleştirilen kampanyaya katılmak isteyenlerin, derginin ''LeVan'' adıyla çıkarılan özel sayısını satın alarak veya nakdi bağış yaparak destek olabileceklerini kaydetti. Van'ın gündemden düşmemesini ve Van'a yardımların devam etmesini arzu ettiklerini vurgulayan Akar, şöyle devam etti: ''Türk Kızılayı olarak hala Van'dayız. Van'da şu anda 70 bin kişiye 3 öğün yemek çıkartıyoruz. Halen çadır kentlerimiz devam ediyor. Kısmen toparlanmaya başladık. Konteyner kentler oluşturduk. Kendi konteyner kentimiz bitti. Burada 2 bin konteyner yer alıyor. Şu anda yaklaşık 15 bin kişiyi orada konuşlandırıyoruz. Konteynerlerimizdeki depremzedelere gıda maddelerini vererek, kendi kendilerine yeterli olmalarını sağlamaya çalışacağız. Tahmin ediyorum, yakında okullar da açılırsa Van'da hayat normale dönmüş olacak.''