T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lelouche: Cem Uzan sınırdışı edilebilir

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Pierre Lelouche, Cem Uzan ile ilgili konuştu.

17 Ekim 2009 03:00

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Pierre Lelouche Cem Uzan'ın ani başvurusundan hükümetin veya büyükelçiliğin haberi olmadığını belirtti ve kendisine "3 ay oturma izni verildi. Bu süre içinde dosyası incelenecek ve reddedilmesi halinde sınır dışı edilecek" dedi.

Lelouche, başvurunun siyasi sığınma taleplerini inceleyen tamamen bağımsız olarak çalışan OFPRA (Fransa Mültecileri ve Vatansızları Koruma Ofisi) tarafından ele alındığını ve çok titiz davranıldığını belirtti.

Bu olayın kendileri içinde sürpriz yarattığını söyleyen Lelouche, "Şu anda nerede olduğunu dahi bilmiyoruz. Bunu öğrenmek istiyorsanız avukatı ile görüşün" dedi. CNNTürk'ün haberine göre, Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin devam edeceğini, bu konuda Cumhurbaşkanı Gül'e güvence verildiğini açıkladıktan sonra şunları ekledi:

"Bugün yıllarca sonra karşımıza gelecek olan bir sorunu tartışmak yerine, bizi birbirimize bağlayan ve birlikte çalışabileceğimiz alanları ön plana çıkaralım. Başkan Sarkozy Türkiye konusundaki tutumunu  daha ilk  kararın alındığı belgeye dayandırıyor. Unutmayın  ki, 2004 kararında Türkiye'nin tam üyelik koşulları gerçekleşmediği taktirde bu büyük ülkeyi yine de Avrupaya yakın tutabilmek için atılabilecek adımlar da sayılmıştı. Bundan dolayı biz herhangi bir kararı değiştirme niyetinde değiliz. Bırakalım şimdi müzakereler devam etsin, ilerde nereye varacağımıza bakar ona göre konuşuruz."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24