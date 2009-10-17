Lelouche: Cem Uzan sınırdışı edilebilir

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Pierre Lelouche Cem Uzan'ın ani başvurusundan hükümetin veya büyükelçiliğin haberi olmadığını belirtti ve kendisine "3 ay oturma izni verildi. Bu süre içinde dosyası incelenecek ve reddedilmesi halinde sınır dışı edilecek" dedi.



Lelouche, başvurunun siyasi sığınma taleplerini inceleyen tamamen bağımsız olarak çalışan OFPRA (Fransa Mültecileri ve Vatansızları Koruma Ofisi) tarafından ele alındığını ve çok titiz davranıldığını belirtti.



Bu olayın kendileri içinde sürpriz yarattığını söyleyen Lelouche, "Şu anda nerede olduğunu dahi bilmiyoruz. Bunu öğrenmek istiyorsanız avukatı ile görüşün" dedi. CNNTürk'ün haberine göre, Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin devam edeceğini, bu konuda Cumhurbaşkanı Gül'e güvence verildiğini açıkladıktan sonra şunları ekledi:



"Bugün yıllarca sonra karşımıza gelecek olan bir sorunu tartışmak yerine, bizi birbirimize bağlayan ve birlikte çalışabileceğimiz alanları ön plana çıkaralım. Başkan Sarkozy Türkiye konusundaki tutumunu daha ilk kararın alındığı belgeye dayandırıyor. Unutmayın ki, 2004 kararında Türkiye'nin tam üyelik koşulları gerçekleşmediği taktirde bu büyük ülkeyi yine de Avrupaya yakın tutabilmek için atılabilecek adımlar da sayılmıştı. Bundan dolayı biz herhangi bir kararı değiştirme niyetinde değiliz. Bırakalım şimdi müzakereler devam etsin, ilerde nereye varacağımıza bakar ona göre konuşuruz."