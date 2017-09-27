Leipzig Teknik Direktörü Hassenhütl: Atmosfere karşı kaybettik

Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ikinci haftasında Süper Lig temsilcisi Beşiktaş'a 2-0 kaybeden Leipzig'in teknik direktörü Ralph Hassenhütl, karşılaşma sonunda 'atmosfere karşı' kaybettiklerini söyledi.

Oyuncularının Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçı olduğuna ve böylesi zorlu bir deplasmanda ilk kez sahada olduklarına vurgu yapan Hassenhütl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atmosfere karşı kaybettik. Bu sadece ikinci Şampiyonlar Ligi maçımız. İlk yarı bizim için çok zorlu geçti. Kendi oyunumuzu oynayamadık. Alıştığımız düzenimizi bozdular. Çok önemli bir tecrübe oldu. Böylesine bir atmosferi yaşamak, takım için önemliydi.

Tecrübe sahibi olmak, puanları toplamak istiyoruz. Böylesi bir deplasmanı ilk defa yaşadı oyuncularım, kolay olmuyor.

İkinci yarıda iyiydik. Çok sayıda fırsatı kaçırdık. Maalesef şans da yanımızda değildi. Bu, futbolun bir parçası. Bazen şans yanınızda olmaz. Kaybettik ama dersimizi aldık."