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Spor

Leipzig Teknik Direktörü Hasenhüttl: Beşiktaş'ı yenmek zorunda değiliz

Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın konuğu olacak

14 Eylül 2017 14:27

Beşiktaş'ın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden RB Leipzig'in teknik patronu Ralph Hasenhüttl, takımının Monaco ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından "Beşiktaş'ı yenmek zorunda değiliz" diye konuştu.

İlk haftada tek galibiyet elde eden takımın Beşiktaş olduğuna vurgu yapan Avusturyalı çalıştırıcı, "Bir sonraki maçımızı kazanmak zorunda olduğumuzu düşünmüyorum çünkü grupta tek kazanan Beşiktaş oldu. Önemli olan oyunumuzu geliştirmek ve tecrübe kazanarak maçlardan doğru dersler çıkarmak" ifadesini kullandı.

50 yaşındaki çalıştırıcının Monaco maçı sonrası açıklamaları şöyle:

"1 puan önemliydi ancak daha iyi olabilirdi. Monaco'ya karşı gol pozisyonu vermedik. Savunmadaki hata sebebiyle bir gol yedik. Aslında galibiyet alabilecek golü de atmıştık.

Hücumda daha cesur oynamalıydık. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımızı oynadık ve sakin kalamadık. Daha cesur bir oyunla kazanabilirdik.

Bir sonraki maçımızı kazanmak zorunda olduğumuzu düşünmüyorum çünkü grupta tek kazanan Beşiktaş oldu. Önemli olan oyunumuzu geliştirmek ve tecrübe kazanarak maçlardan doğru dersler çıkarmak."

RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın konuğu olacak.
 

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