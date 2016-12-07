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Spor

Leipzig Sportif Direktörü Ralf Rangnick: Messi ve Ronaldo yaşlı ve pahalı

Ralf Rangnick, 13 haftada topladıkları 33 puanın beklenmedik olduğunu itiraf etti

07 Aralık 2016 16:09

Bundesliga'nın flaş ekibi RB Leipzig Sportif Direktörü Ralf Rangnick, "Messi ve Ronaldo'yu ister misiniz" sorusuna, "Onlarla çalışmak absürd olurdu. Çünkü bizim için hem çok yaşlı, hem de çok pahalılar." yanıtını verdi.

Kurulduğu günden bu yana her sezon bir üst lige yükselen ve son olarak Bundesliga'ya çıkıp şu anda zirvede yer alan Leipzig'de sportif direktörü Ralf Rangnick, önemli açıklamalarda bulundu.

AP'ye konuşan Ralf Rangnick, ''Bundesliga'da en genç ve en tecrübesiz takıma sahip olan kulüp biziz. Bu bir devrim mi bilmiyorum fakat bundan birkaç sezon önce 3. Lig'de mücadele veren bir takımın şu anda Bundesliga'da 13 maçta 33 puan toplaması beklenmedik bir şey.'' ifadelerini kullandı.

 

"Ronaldo ve Messi pahalı ve yaşlı"

 

Ralf Rangnick, kendisine yöneltilen ''Ronaldo ya da Messi'yi ister misiniz?'' sorusuna ise net bir cevap verdi. Ronaldo ile Messi'nin pahalı ve yaşlı olduğuna vurgu yapan deneyimli futbol adamı, ''Onlarla çalışmak absürd olurdu. Çünkü bizim için hem çok yaşlı, hem de çok pahalılar. Biz gençlerden kurulu bir takımız.'' dedi.

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