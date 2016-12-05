Bu yıl Bundesliga'ya yükseldi, 13 haftada namağlup zirvede; 10 maddede Leipzig...

Bundesliga'da 13 hafta geride kaldı. Bu sene lige yükselen Leipzig, namağlup lider durumda.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, 10 maddede Leipzig:

* Bundesliga’da 13 hafta sonunda lider Leipzig. Leipzig 10 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Hiç yenilmedi. Ligin namağlup iki takımından biri. Diğeri ise 4. sıradaki Hoffenheim. 33 puanlı Leipzig’i 3 puan geriden Bayern Münih takip ediyor.

* Leipzig tarihinde ilk kez Bundesliga’da mücadele ediyor. Bu sezonki bu sürpriz performansıyla Bundesliga'ya yükselen takımlar arasında ilk yılında en iyi sezon başlangıcına imza attı.

* Leipzig, yeni kurulduğunda Almanya 5. Ligi’nde mücadele ediyordu. İlk yılında bölgesel lige yükselmeyi başardı. 7 yıl içinde de üst basamakları birer birer tırmandı.

* Leipzig’in performansında üç futbolcunun performansı öne çıkıyor. 20 yaşındaki Alman forvet Timo Werner. 8 golü var. Diğeri de 5 gollü İsveçli orta saha Emil Forsberg ve 4 gollü Marcel Sabitzer.

* Leipzig, henüz 7 yıl önce, 2009’da kuruldu.

* Leipzig’in bu duruma gelmesinde sponsor desteğinin rolü büyük. Enerji içecek firması Red Bull, beşinci ligdeki SSC Markranstadt’ın lisansını alıp kulübü ayağa kaldırdı.

* 19 Mayıs 2009’da kurulan Doğu Almanya ekibinin adında Red Bull yok. Çünkü Almanya Futbol Federasyonu’nun reklam kuralları gereği takımlarda sponsor ismi olamıyor.

* Leipzig’in önündeki RB ifadesi, Red Bull’u değil, RasenBallsport’u simgeliyor. RasenBallSport, çimen üzerinde topla oynanan spor anlamına geliyor.

* Türkiye, Leipzig’i Bundesliga’ya çıkmadan önce Beşiktaş’tan Atınç Nukan’ı 5 milyon euro karşılığında transfer etmesiyle duymuştu. Atınç, bekleneni veremedi. Leipzig üzerine para vererek onu Beşiktaş’a kiraladı.

* Leipzig’in başarısında teknik ekibin de payı büyük. Takımın teknik direktörü Ralph Hasenhuettl. 49 yaşında, Avusturyalı. 2013-2016 yılları arasında Ingolstadt'ı çalıştırdı. Ingolstadt ile 2015-16 sezonunu 11. sırada tamamladı. Daha sonra da Leipzig'e imza attı. Takımın sportif direktörü de Ralf Rangnick. Rangnick, 58 yaşında ve tecrübeli bir isim. Daha önce Schalke, Hoffenheim, Hannover ve Stuttgart gibi takımları çalıştırdı.