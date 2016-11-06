Leipzig, lider Bayern ile puanları eşitledi

Bundesliga'da tarihinde ilk kez mücadele eden RB Leipzig, başarılı sonuçlarına bir yenisini daha ekledi. Doğu Almanya ekibi 10. hafta maçında Mainz'ı 3-1 yenerek puanını 24'e yükseltti ve lider Bayern'in ardından aynı puan ve averajla ikinci sıradaki yerini korudu. Leipzig'in gollerini Timo Werner (3./44.) ve Emil Forsberg (21.) atarken Mainz'ın tek sayısı oyuna sonradan giren Stefan Bell'den geldi (74.).

Maçın büyük bir bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutan Leipzig ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. Özellikle bu devrede Timo Werner ve Emil Forsberg'in rakip yarı alana taşıdığı hızlı toplar sonucu değiştirdi. Timo Werner'in attığı iki golün pasını Forsberg verirken, Werner de takım arkadaşına attığı golde asist yaptı. Teknik direktör Ralph Hasenhüttl de ilk devreye ilişkin “Baş döndürücü ve bizim için bu sezon en tempolu ilk yarı oldu. Savunmaya da az iş düştü. Takımımı kutluyorum. Gerçekten bugün çok iyi bir iş çıkardılar” değerlendirmesinde bulundu.

Mainz hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht karşısında aldığı 6-1'lik yenilgiyi telafi etme amacıyla çıktığı maçın hemen başında bir gol yiyince moralman olumsuz etkilendi. İlk yarıda ortaya çıkan farklı skorda bunun da etkisi vardı. Martin Schmidt'in takımı ikinci yarıda daha dirençli bir futbol sergilese de bir golden öteye geçemedi. 80. dakikada Donati'nin Compper tarafından Leipzig ceza alanı içinde düşürülmesinde hakem devam kararı verdi ve Mainz'ın penaltı beklentisi karşılık bulmadı. Kırmızı-beyazlılarda maça yedek başlayan Yunus Mallı, 32. dakikada sakatlanan Suat Serdar'ın yerine oyuna dahil oldu.

Leipzig bu galibiyetiyle bir rekora da ortak oldu. Hassenhüttl yönetimindeki Leipzig ligin yeni takımı olarak 10 hafta sonunda hiç yenilmedi ve namağlup unvanını korudu. Böylece Duisburg'un 1993-94 sezonunda kırdığı 10 maçlık rekora ortak oldu.

RB Leipzig 11. haftada Bayer Leverkusen'e konuk olacak. Mainz ise Freiburg deplasmanına gidecek.

Bundesliga'da 10. haftanın son maçı Schalke ile Werder Bremen arasında oynanıyor.

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DW/dpa/sid, UÇ