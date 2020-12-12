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Spor

Leipzig'in Güney Koreli oyuncusu Hee-Chan ölümden döndü!

12 Aralık 2020 12:32

Bundesliga takımlarından Red Bull Leipzig'in Güney Koreli futbolcusu Hee-Chan Hwang'ın Koronavirüs nedeniyle ölümden döndüğü öğrenildi. .

Leipzig'in Güney Koreli futbolcusu Hee-Chan Hwang, koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından bir türlü kendine gelemedi. 24 yaşındaki futbolcunun bir süre daha oynaması da beklenmiyor.

Koreli futbolcunun durumunun ciddi olduğunu ise teknik direktörü Julien Nagelsmann açıkladı.

Nagelsmann, genç futbolcu hakkında "Hee-Chan Hwang, çok güçlü semptonlar yaşıyor. Bana ilk 7 gün içinde neredeyse öleceğini söyledi. Durumu pek iyi değildi.""diye konuştu.

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