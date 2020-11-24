Leipzig'de gündem 8 maçtır gol atamayan Sörloth

Sezon başında Trabzonspor'dan Leipzig’e transfer olan ve takımının hafta sonu Frankfurt ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada 11’de başlayan ancak etkisiz futbolu sonrası devre arasında oyundan alınan Sörloth, 8. maçında da ağları havalandıramadı.

Teknik direktör Nagelsman maçın ardından, “Yeni transferlerimiz iyi durumda ancak atmaları gereken birkaç adım var. Onları 14., 15., 16. oyuncumuz olsunlar diye getirmedik” dedi. Alman basını da, vergilerle maliyeti 4.5 milyon Euro’yu aşan Sörloth’u henüz gol atamadığı için eleştirdi.