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Spor

Leipzig - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G grubundaki son maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Leipzig ile karşılaşacak

07 Aralık 2017 00:33

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G grubundaki son maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Leipzig ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, grupta son maçlar öncesi 11 puanla zirvede yer alıyor ve adını bir üst tura yazdırmış durumda.
Red Bull Arena\'da saat 22:45\'te oynanacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu\'ndan Viktor Kassai yönetecek. Kassai\'nin yardımcılıklarını György Ring ve Vencel Toth yapacak. Balazs Buzas ise dördüncü hakem olacak.
İki takım sahaya şu 11\'le çıkacak;
LEİPZİG: Gulacsi, Orban, Keita, Ilsanker, Lukas, Bruma, Halstenberg, Kevin Augustin, Demme, Kampl, Werner
BEŞİKTAŞ: Tolga, Mitrovic, Necip, Caner, Tosic, Oğzhan, Medel, Mustafa, Lens, Talisca, Negredo

LEIPZIG / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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