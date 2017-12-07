Leipzig - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G grubundaki son maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Leipzig ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, grupta son maçlar öncesi 11 puanla zirvede yer alıyor ve adını bir üst tura yazdırmış durumda.

Red Bull Arena\'da saat 22:45\'te oynanacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu\'ndan Viktor Kassai yönetecek. Kassai\'nin yardımcılıklarını György Ring ve Vencel Toth yapacak. Balazs Buzas ise dördüncü hakem olacak.

İki takım sahaya şu 11\'le çıkacak;

LEİPZİG: Gulacsi, Orban, Keita, Ilsanker, Lukas, Bruma, Halstenberg, Kevin Augustin, Demme, Kampl, Werner

BEŞİKTAŞ: Tolga, Mitrovic, Necip, Caner, Tosic, Oğzhan, Medel, Mustafa, Lens, Talisca, Negredo

LEIPZIG / DHA