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BBC Türkçe

Leicester'da 'patlama': 6 kişi yaralandı

İngiltere'nin Leicester kentinde yerel saatle 19'da iki katlı bir binada meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Polis şu an için olayda "terör" bağlantısı görülmediğini açıkladı. Hastaneye kaldırılan 6 kişiden 2'sinin durumu kritik.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'nin Leicester kentinde yerel saatle 19'da iki katlı bir binada meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.

Polis şu an için olayda "terör" bağlantısı görülmediğini açıkladı.

Patlama Hinckley Road bölgesinde yaşandı. Patlama sonrası çıkan yangını söndürmek üzere 6 itfaiye aracı olay yerine gönderildi.

Hastaneye kaldırılan 6 kişiden 2'sinin durumunun kritik olduğu açıklandı. Leicester Royal Infirmary yetkilileri kent sakinlerinden, gerçekten gerekli olmadıkça acil servisi kullanmamalarını istedi.

Olay yerindeki BBC muhabiri John Alexander, patlama sonrası moloz parçalarının yolun dört şeridine kadar yayıldığını söyledi.

Leicester İtfaiyesi Sözcüsü ekiplerin olay yerinde arama ve kurtarma çalışması yaptığını belirtti. Çevredeki yaklaşık 60 iş yeri ve ev boşaltıldı.

Patlamanın nedeni açıklanmadı.

Zarar gören binanın iki katlı olduğu ve çatı katından alt katlara doğru çöktüğü bildirildi.

Patlamanın yaşandığı binanın karşısında yaşayan Angel Namaala "Yıkılma sesi duyduk. Deprem gibiydi. İnsanlar tuğlaları kaldırarak yardım etmeye çalışıyordu ancak yangın giderek büyüdü" dedi.

Yakınlarda yaşayan Alpana Marwaha da "Bir patlama sesi duyduk ve ev sallandı. Alevleri görebiliyorduk. Orada birkaç dükkan var ve evler var" dedi.

https://twitter.com/leicspolice/status/967884472677957633

Leicester Emniyeti Twitter'dan paylaştığı açıklamada olayın nedenlerinin itfaiye ekipleri ile birlikte araştırılacağını ve ilk belirlemelere göre terör bağlantısı bulunmadığını belirtti, spekülasyon yapılmaması istendi.

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