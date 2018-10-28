Leicester City'nin sahibinin helikopteri düştü; ünlü iş adamı hayatını kaybettiği iddia edildi

Leicester City - West Ham maçının ardından King Power stadından havalanan, İngiliz futbol kulübü Leicester City'nin sahibi Tayland asıllı 60 yaşındaki ünlü iş insanı Vichai Srivaddhanaprabha'nın özel helikopteri düştü. Srivaddhanaprabha ile birlikte toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Mirror'ın haberine göre, Taylandlı iş adamı Srivaddhanaprabha ve kızıyla birlikte toplam 5 kişi, helikopter kazasında hayatını kaybetti. Yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Srivaddhanaprabha'nın helikopterinin kulübün oto parkına düştüğü bildirildi. Helikopterin, maçın bitiminden 1 saat sonra King Power stadından havalanması nedeniyle, otoparktaki olası can kayıplarının önüne geçildiği belirtiliyor.

Bir görgü tanığı kuyruktaki pervanenin çalışmadığını ve helikopterin kendi çevresinde dönmeye başladığını söyledi.

Leicestershire İtfaiye ve Kurtarma Servisi'nin Amir Yardımcısı Andrew Brodie Pazar sabahi erken saatlerde Twitter'dan yazdığı mesajda "Birkaç farklı kurumun katıldığı strateji toplantısından çıktığını" duyurdu. Kazanın "çok ciddi ve trajik" olduğunu belirten Brodie, kazanın sebepleri ve helikopterde kimlerin bulunduğuna dair spekülasyonlar yapılmamasını istedi.

Tayland asıllı 60 yaşındaki ünlü iş insanı Vichai Srivaddhanaprabha'nın başkanlığında kulüp 2016 yılında tarihi bir sürpriz yaparak Premier Lig şampiyonu olmuştu.