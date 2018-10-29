Leicester City'nin sahibi helikopter kazasında hayatını kaybetti

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, cumartesi günü helikopter kazası geçiren takım başkanı Vichai Srivaddhanaprabha'nin helikopterdeki diğer 5 kişiyle birlikte hayatını kaybettiğini açıkladı.

Leicester City kulübü twitterdan yaptığı açıklamada büyük bir üzüntü içinde olduklarını ve kulüp sahibi için anma etkinlikleri düzenleyeceklerini belirtti.

Leicester City'nin sahibi Tayland asıllı 60 yaşındaki ünlü iş insanı Srivaddhanaprabha'nın özel helikopteri cumartesi akşamı havalandıktan hemen sonra yerel saatle 20.30'da kulübe ait King Power Stadyumu'nun yanındaki otoparka çakılmıştı.

Srivaddhanaprabha başkanlığındaki Leicester beklenmedik bir başarı göstererek 2016'da Premier Lig'i kazanmıştı, bu Leicester'ın ilk Premier Lig şampiyonluğuydu.