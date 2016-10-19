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Spor

Leicester City tarihe geçti

Leicester City, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı ilk 3 maçı da kazanmayı başaran ilk İngiliz takımı oldu

19 Ekim 2016 11:28

Ligde istediği sonuçları alamayan Leicester City, tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde ise ülke tarihine geçti.

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Leicester City sahasında Kopenhag’ı konuk etti. King Power’da oynanan mücadeleyi İngiliz temsilcisi 1-0 kazanmayı başardı.

Premier Lig’in son şampiyonu ligde istediği sonuçları alamasa da Devler Ligi’nde tarihe geçti. 40. dakikada Mahrez’in golüyle Danimarka ekibini mağlup eden Leicester City, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı ilk 3 maçı da kazanmayı başaran ilk İngiliz takımı oldu.

Grupta 9 puana yükselene Leicester liderliğini sürdürürken, Kopenhag 4 puanla 2. sırada yer aldı. İlk hafta Club Brugge’u deplasmanda 3-0 yenen Raineri’nin öğrencileri 2. haftada da Porto’yu 1-0 mağlup etmişti.

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