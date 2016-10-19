Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçları 4 grupta (E, F, G ve H) oynanan 8 karşılaşma ile başladı. Gecenin en farklı skorunu Legia Varşova'yı 5-1 yenen Real Madrid aldı.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar ve skorları.
E Grubu
Bayer Leverkusen - Tottenham: 0-0
CSKA Moskova - Monaco: 1-1 (Goller: Traore - Silva)
F Grubu
Real Madrid - Legia Varşova: 5-1 (Goller: Bale, Jodlowiec (kk), Asensio, Lucas, Morata - Radovic
Sporting Lizbon - Borussia Dortmund: 1-2 (Goller: Aubameyang, Weigl - Cesar)
G Grubu
Club Brugge - Porto: 1-2 (Goller: Vossen - Layun, Silva)
Leicester City - FC Kopenhag: 1-0 (Gol: Mahrez)
H Grubu
Dinamo Zagrep - Sevilla: 0-1 (Gol: Nasri)
Lyon - Juventus: 0-1 (Gol: Cuadrado)
Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları, 19 Ekim Çarşamba günü A, B, C ve D gruplarında oynanacak maçlarla devam edecek.