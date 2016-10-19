Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçları 4 grupta (E, F, G ve H) oynanan 8 karşılaşma ile başladı. Gecenin en farklı skorunu Legia Varşova'yı 5-1 yenen Real Madrid aldı.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar ve skorları.

E Grubu

Bayer Leverkusen - Tottenham: 0-0

CSKA Moskova - Monaco: 1-1 (Goller: Traore - Silva)

F Grubu

Real Madrid - Legia Varşova: 5-1 (Goller: Bale, Jodlowiec (kk), Asensio, Lucas, Morata - Radovic

Sporting Lizbon - Borussia Dortmund: 1-2 (Goller: Aubameyang, Weigl - Cesar)

G Grubu



Club Brugge - Porto: 1-2 (Goller: Vossen - Layun, Silva)

Leicester City - FC Kopenhag: 1-0 (Gol: Mahrez)

H Grubu

Dinamo Zagrep - Sevilla: 0-1 (Gol: Nasri)

Lyon - Juventus: 0-1 (Gol: Cuadrado)

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları, 19 Ekim Çarşamba günü A, B, C ve D gruplarında oynanacak maçlarla devam edecek.

