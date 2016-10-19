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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi 3. haftası 4 grupta oynanan 8 karşılaşma ile başladı

19 Ekim 2016 02:36

Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçları 4 grupta (E, F, G ve H) oynanan 8 karşılaşma ile başladı. Gecenin en farklı skorunu Legia Varşova'yı 5-1 yenen Real Madrid aldı.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar ve skorları.

 

E Grubu

 

Bayer Leverkusen - Tottenham: 0-0
CSKA Moskova - Monaco: 1-1 (Goller: Traore - Silva)

 

F Grubu

 

Real Madrid - Legia Varşova: 5-1 (Goller: Bale, Jodlowiec (kk), Asensio, Lucas, Morata - Radovic
Sporting Lizbon - Borussia Dortmund: 1-2 (Goller: Aubameyang, Weigl - Cesar)

 

G Grubu


Club Brugge - Porto: 1-2 (Goller: Vossen - Layun, Silva)
Leicester City - FC Kopenhag: 1-0 (Gol: Mahrez)

 

H Grubu

 

Dinamo Zagrep - Sevilla: 0-1 (Gol: Nasri)
Lyon - Juventus: 0-1  (Gol: Cuadrado)

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları, 19 Ekim Çarşamba günü A, B, C ve D gruplarında oynanacak maçlarla devam edecek.
 

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