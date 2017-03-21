Leicester City santrforu Vardy ölüm tehditleri alıyor!

Leicester City'nin İngiliz santrforu Jamie Vardy, teknik direktör Claudio Ranieri'nin görevden alınmasından kendisini sorumlu gören kişiler tarafından ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Geçen sezon peri masalı yazarak tarihindek ilk şampiyonluğu kazanan Leicester City'de kötü gidişin faturası Claudio Ranieri'ye kesilmiş ve İtalyan teknik adamın görevine son verilmişti.

Eurosport'ta yer alan habere göre, Leicester taraftarlarını hüzne boğan bu gelişmenin ardından futbolcuların, Ranieri'nin ayrılığında büyük rol oynadığı ve Jamie Vardy'nin de futbolcu grubunda başı çektiği öne sürüldü. Deneyimli teknik adamın görevine son verilmesinden sonra sosyal medyadan herhangi bir yorum yapmayan Vardy, gelen tepkiler üzeine olaydan 48 saat sonra eski patronuna bir teşekkür mesajı yazmış ve aralarındaki ilişkinin kötü olmadığını belirtmişti.

Ranieri'nin ayrılığından kendisini sorumlu taraftarldan ölüm tehditleri aldığını açıklayan Vardy, bu süreçteki tavrını şu sözlerle savundu:

''Geç Tweet attım çünkü Sevilla deplasmanından rötarlı dönmüştük ve evde biraz dinlenip, çocuklarımla vakit geçirdikten sonra bir süre uyudum. Zor bir durumdu ama yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ranieri geçtiğimiz sezon inanılmaz bir iş başardı ve kimsenin milyonlarca yıl beklemeyeceği bir şampiyonluk kazandı. Bu sezon ise işler kötü başladı ama hiçbir takım arkadaşım onun görevine son verilmesinde rol oynamadı.''