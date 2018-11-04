Leicester City, sahibinin hayatını kaybettiği kazadan sonra ilk kez sahaya çıktı

Leicester City, kulüp sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın hayatını kaybetmesinin ardından ilk kez bir maça çıktı. Leicester City, Cardiff City'i deplasmanda 1-0 ile geçmeyi başardı. Maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşu için Leicester oyuncularının yanı sıra kulüp çalışanları da çimlere çıktı, Cardiff City'nin stadındakı reklam tabelalarında Leicester City'e destek mesajları yayınlandı. Tribünlerdeki bazı Cardiff taraftarları Srivaddhanaprabha'nın memleketi olan Tayland'ın bayraklarını açtı.

Bu hafta sonu oynanan bütün Premier Lig maçlarına takımlar üzerinde Leicester City arması bulunan siyah bantlarla çıktı

Leicester'lı oyuncular maçın öncesinde sahaya ısınmaya kulübün sahibini anmak için üzerinde Srivaddhanaprabha'nın resmi bulunan beyaz tişortlerle çıktı. Resmin üzerinde büyük harflerle patron yazıyordu.

Leicester City'nin tek golünü atan Demarai Gray, gol sevincini hayatını kaybeden patronuna adadı. Gray, golü attıktan sonra formasını çıkardı ve formasının altına giydiği ''Khun Vichai için'' yazan tişörtü gösterdi. Hakem, Gray'e formasını çıkardığı için sarı kart gösterdi.

Vichai Srivaddhanaprabha'ın helikopteri geçiğimiz haftasonu staddan ayrılırken bir arıza sonucu çakılmıştı. Taylandlı iş adamı, Leicester'a tarihinin ilk Premier Lig şampiyonluğunu getirmişti. Leicester City oyuncuları, Vichai'nin cenazesine katılmak için bu hafta Tayland'a seyahat edecek.