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Spor

Leicester City’nin teknik direktörü Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü'nün Kronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

04 Nisan 2021 08:40

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Leicester City’nin teknik direktörü Brendan Rodgers, milli futbolcu Çağlar Söyüncü’nün Koronavirüs  testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Rodgers, 2-0 kaybettikleri Manchester City maçının ardından yaptığı açıklamada, Çağlar’ın Koronavirüs nedeniyle kadroda yer almadığını belirterek, "Şu anda kendisini iyi hissediyor. Ne zaman geri döneceğini görmek için süreci takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kuzey İrlandalı teknik adam, Türkiye’de bulunan Çağlar’ın durumuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile temas halinde olduklarını da kaydetti.

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