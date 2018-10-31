Leicester City başkanını uğurladı

İngiltere Premier Lig kulüplerinden Leicester City, helikopter kazasında hayatını kaybeden kulübün sahibi ve aynı zamanda başkanı Vichai Srivaddhanaprabha için tören düzenledi.

King Power Stadı’nda düzenen törene başkan Vichai'nin oğlu Khun ile akrabalarının yanı sıra, Leicester City futbolcuları, teknik ekip ve yöneticiler katıldı.

Leicester City'nin yıldızlarından Jamie Vardy ve Kasper Schmeichel gibi oyuncuların gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Tören sonrasında stadın çevresine çiçekler bırakıldı, taraftarlar bir araya geldi.