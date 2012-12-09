Almanya'nın Nobel'i Türk doktora verildi

Almanya'nın Nobel'i olarak kabul edilen Leibniz Ödülü’ne, Türk doktor Onur Güntürkün (58) layık görüldü.

Bochum Ruhr Üniversitesi’nde görevli, beyin çalışmaları yapan Dr. Güntürkün, Leibniz Ödülü’nü kazandı.

4 yaşında çocuk felci geçirmesinden dolayı tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Güntürk'ün, ABD ve Fransa'da çalışmaları bulunuyor.

Güntürkün, bu zaman kadar birçok ödüle layık görülmüş, TÜBİTAK Özel Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den almıştı.

Almanya Araştırma Kurumu'nca verilen Leibniz Ödülü, başarılı bilim insanlarını ödüllendiriyor.