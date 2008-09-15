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Ekonomi

Lehman, piyasaları kötü sarstı

Piyasalar haftaya Lehman Brothers'ın iflasını açıklaması ve Merill Lynch'in Bank of America'ya satıldığı haberleriyle ‘kaygılı’ başladı. Kriz içeride de

15 Eylül 2008 03:00

ABD'li yatırım bankası Lehman Brothers'la ilgili haftasonu olumlu bir adım atılamaması ve bankanın iflas için başvuruda bulunması satış dalgası yarattı.

ABD vadeli işlemlerde yüzde 3'e yaklaşan kayıp yaşanırken, İMKB güne 931 puan düşüşle 36103 puandan başladı.

Endeksteki kayıp saat 11.10 itibariyle yüzde 3.95 oldu. Borsa 35 bin 578 puana geriledi.

Bir aracı kurum yetkilisinin piyasaya ilişkin değerlendirmesi şöyle:
"ABD'de Lehman Brother's'ın iflasını istemesi, Merril Lynch'in Bank of America'ya satışı haberleri, ABD future piyasalarında sert düşüşlere yol açarken, Avrupa piyasalarında da sert satışlı açılışlar geldi. Avrupa borsaları yüzde 3'e yakın değer yitirdi.

İMKB de bu şartlar altında sert düşüşle güne başladı. Yurtiçinde yaşanan polemikler de tedirginlik yaratıyor. İMKB endeksi bugün; 35100-37100 aralığında hareket edebilir. Yurtdışı piyasaların izleneceği bugün, satış baskısı gün boyu devam edebilir. Teknik olarak da; 35100 - 35300 - 35500 - 35800 - 36100 - 36300 destekler. 36800 - 37100 - 37300 - 37500 dirençler."

Wall Street'te yaprak dökümü

Lehman Brothers battı

Faiz ve dolar çıkışta

Yaşanan olumsuz hava faiz ve dolar cephesinde de kendini gösterdi. Gösterge faiz sabah yüzde 19.2 bandını test etti. 14 Nisan 2010 vadeli gösterge tahvilin faizi şu sıra yüzde 19.14 bileşik seviyesinde yer alıyor. Gösterge kıymet cuma günü yüzde 18.81'den bugüne valörlü işlemlerde yüzde 18.87 bileşik seviyesinden kapanmıştı.

Sabah interbank işlemlerde 1.27 YTL'ye doğru hareketlenen dolar, şu sıra 1.2540-1.2625 YTL bandında hareket ediyor. Dolar, kapalıçarşıda ise 1.2600 YTL'den açıldı.

Tedirginlik Euro’ya yaradı. Uluslararası piyasada euro/dolar paritesi de 1.44 seviyesine yükseldi.

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